Дымов Максим Владимирович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Дымов Владимир Мартынович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1852 ст.
Мать ребёнка: Дымова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
05.12.1854 ст.
Мать ребёнка: Дымова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
20.11.1861 ст.
Сын: Дымов Георгий (Егор) Максимович
Мать ребёнка: Дымова Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно