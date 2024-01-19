Дымов Максим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымов Максим Владимирович

Место рождения

Теплое, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Дымов Владимир Мартынович

Мать: не указана

Теплое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.07.1852 ст.

Сын: Дымов Степан Максимович

Мать ребёнка: Дымова Александра Васильевна

Илькульган, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.12.1854 ст.

Сын: Дымов Николай Максимович

Мать ребёнка: Дымова Александра Васильевна

Илькульган, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.11.1861 ст.

Сын: Дымов Георгий (Егор) Максимович

Мать ребёнка: Дымова Александра Васильевна

Илькульган, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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