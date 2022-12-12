Долгих Петр Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Долгих Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Долгих Ангелина Петровна
Мать ребёнка: Авдотья Николаевна(?)
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Авдотья Николаевна(?)
Рождение ребёнка
1882
Сын: Долгих Николай(?) Петрович
Мать ребёнка: Авдотья Николаевна(?)
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Николаевна(?)