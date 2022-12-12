Долгих Петр Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгих Петр Гавриилович

Долгих Петр Гавриилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Долгих Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Долгих Ангелина Петровна

Мать ребёнка: Авдотья Николаевна(?)

Рождение ребёнка
1879

Сын: Долгих Василий Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Николаевна(?)

Рождение ребёнка
1882

Сын: Долгих Николай(?) Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Николаевна(?)

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Николаевна(?)

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close