(Долгих) Авдотья Николаевна(?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Долгих (Долгих) Ангелина Петровна
Отец ребёнка: Долгих Петр Гавриилович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Долгих Петр Гавриилович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Долгих Николай(?) Петрович
Отец ребёнка: Долгих Петр Гавриилович