(Долгих) Авдотья Николаевна(?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долгих) Авдотья Николаевна(?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгих Петр Гавриилович

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Долгих (Долгих) Ангелина Петровна

Отец ребёнка: Долгих Петр Гавриилович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Долгих Василий Петрович

Отец ребёнка: Долгих Петр Гавриилович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Долгих Николай(?) Петрович

Отец ребёнка: Долгих Петр Гавриилович

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