Лобанова Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.10.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лобанова евдокия даниловна
Отец ребёнка: Лобанов Данил Григорьевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Лобанов василий данилович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.07.1927
Дочь: Журавкова мария даниловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.07.1927
Дочь: Журавкова Мария Даниловна
Отец ребёнка: Лобанов Данил Григорьевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.09.1932
Дочь: Лобанова нина даниловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Александра даниловна
Отец ребёнка: Лобанов Данил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанова надежда даниловна
Отец ребёнка: Лобанов Данил Григорьевич
Смерть
05.10.1962