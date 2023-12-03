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Лобанова Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.10.1962

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лобанова евдокия даниловна

Отец ребёнка: Лобанов Данил Григорьевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Лобанов василий данилович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лобанов михаил данилович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.07.1927

Дочь: Журавкова мария даниловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.07.1927

Дочь: Журавкова Мария Даниловна

Отец ребёнка: Лобанов Данил Григорьевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лобанов иван данилович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.09.1932

Дочь: Лобанова нина даниловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Александра даниловна

Отец ребёнка: Лобанов Данил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанова надежда даниловна

Отец ребёнка: Лобанов Данил Григорьевич

Смерть
05.10.1962
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