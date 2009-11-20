Абрамовских Савелий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамовских Савелий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.2009

Пол

Мужской

Добавил:

УА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.2009

Отец: Абрамовских Тимофей Владимирович

Мать: Абрамовских Юлия Павловна

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