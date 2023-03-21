Абрамовских Юлия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамовских Юлия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1983

Отец: Кузнецов Павел

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
20.11.2009

Сын: Абрамовских Савелий Тимофеевич

Отец ребёнка: Абрамовских Тимофей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамовских Тимофей Владимирович

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