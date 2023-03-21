Абрамовских Юлия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1983
Отец: Кузнецов Павел
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
20.11.2009
Сын: Абрамовских Савелий Тимофеевич
Отец ребёнка: Абрамовских Тимофей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамовских Тимофей Владимирович