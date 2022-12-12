Журина Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журина Елизавета Михайловна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Клушина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Журин Василий

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Журин Василий

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Журин Василий

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журин Василий

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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