Журина Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Клушина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Журин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Журин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Журин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журин Василий
Смерть
Неизвестно