Железкова Наталья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти17.12.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Осип
Рождение ребёнка
1926
Сын: Железков Николай Семенович
Отец ребёнка: Железков Семён Степанович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Железкова Зинаида Семеновна
Отец ребёнка: Железков Семён Степанович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Железкова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Железков Семён Степанович
Рождение ребёнка
06.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Железков Семён Степанович
Малое Маклашкино, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1947
Сын: Железков Николай Семенович
Отец ребёнка: Железков Семён Степанович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Железкова Вера Семеновна
Отец ребёнка: Железков Семён Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Железкова Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Железков Семён Степанович
Смерть
17.12.1996