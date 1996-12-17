Железкова Наталья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелезкова Наталья Осиповна

Железкова Наталья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

17.12.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Железков Николай Семенович

Отец ребёнка: Железков Семён Степанович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Железкова Зинаида Семеновна

Отец ребёнка: Железков Семён Степанович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Железкова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Железков Семён Степанович

Рождение ребёнка
06.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Железков Семён Степанович

Малое Маклашкино, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1947

Сын: Железков Николай Семенович

Отец ребёнка: Железков Семён Степанович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Железкова Вера Семеновна

Отец ребёнка: Железков Семён Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Железкова Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Железков Семён Степанович

Смерть
17.12.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close