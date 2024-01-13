Егорова Павла Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиПосле 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Анатольевна
Отец ребёнка: Егоров Анатолий Алексеевич
деревня Якунино, Вологодский район, Вологодская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Анатольевна
Отец ребёнка: Егоров Анатолий Алексеевич
деревня Якунино, Вологодский район, Вологодская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Егоров Анатолий Алексеевич
деревня Якунино, Вологодский район, Вологодская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Егоров Анатолий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Якунино, Вологодский район, Вологодская область, Российская Федерация
Смерть
После 1948