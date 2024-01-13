Егорова Павла Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Павла Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

После 1948

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Анатольевна

Отец ребёнка: Егоров Анатолий Алексеевич

деревня Якунино, Вологодский район, Вологодская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Анатольевна

Отец ребёнка: Егоров Анатолий Алексеевич

деревня Якунино, Вологодский район, Вологодская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Егоров Анатолий Алексеевич

деревня Якунино, Вологодский район, Вологодская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Егоров Анатолий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Анатолий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
деревня Якунино, Вологодский район, Вологодская область, Российская Федерация
Смерть
После 1948
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