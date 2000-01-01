Трухов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1984

Дочь: Трухова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Трухова Елена Александровна

Рождение ребёнка
12.04.1989

Сын: Трухов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Трухова Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трухова Елена Александровна

Смерть
Неизвестно
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