Трухова Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухова Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1984

Отец: Трухов Николай

Мать: Трухова Елена Александровна

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