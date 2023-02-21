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Трухов Николай Николаевич
Трухов Николай Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1989
Пол
Мужской
Отец
Трухов Николай
Мать
Трухова Елена Александровна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1989
Отец:
Трухов Николай
Мать:
Трухова Елена Александровна
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