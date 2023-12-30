Шкода Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1979
Дочь: Шкода Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Шкода Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
09.04.1985
Дочь: Шкода Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Шкода Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
09.04.1988
Сын: Шкода Владимир Викторович
Отец ребёнка: Шкода Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шкода Виктор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно