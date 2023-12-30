Шкода Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкода Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1979

Дочь: Шкода Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Шкода Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
09.04.1985

Дочь: Шкода Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Шкода Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
09.04.1988

Сын: Шкода Владимир Викторович

Отец ребёнка: Шкода Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкода Виктор Викторович

Отец ребёнка: Шкода Виктор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкода Виктор Сергеевич

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