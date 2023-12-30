Шкода Юлия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкода Юлия Викторовна

Шкода Юлия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1985

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1985

Отец: Шкода Виктор Сергеевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close