Косеева Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ховронья
Отец ребёнка: Косеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Косеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Косеевъ Ларионъ
Отец ребёнка: Косеевъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косеевъ Семенъ
Смерть
1791