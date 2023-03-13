Косеева Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косеева Агафья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ховронья

Отец ребёнка: Косеевъ Семенъ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Косеевъ Семенъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Косеевъ Ларионъ

Отец ребёнка: Косеевъ Семенъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косеевъ Семенъ

Смерть
1791
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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