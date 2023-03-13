Косеевъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косеевъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косеевъ Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ховронья

Мать ребёнка: Косеева Агафья Васильева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Косеева Агафья Васильева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Косеевъ Ларионъ

Мать ребёнка: Косеева Агафья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косеева Агафья Васильева

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