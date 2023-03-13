Косеевъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косеевъ Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ховронья
Мать ребёнка: Косеева Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Косеева Агафья Васильева
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770
Сын: Косеевъ Ларионъ
Мать ребёнка: Косеева Агафья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косеева Агафья Васильева