Велентей Варвара Дионисиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Велентей Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Велентей Анна Ивановна
Отец ребёнка: Велентей Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Велентей Артемий Иванович
Отец ребёнка: Велентей Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Велентей Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Велентей Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Велентей Анна Ивановна
Отец ребёнка: Велентей Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Велентей Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Велентей Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно