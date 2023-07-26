Велентей Варвара Дионисиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей Варвара Дионисиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Велентей Андрей Иванович

Отец ребёнка: Велентей Иван Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Велентей Анна Ивановна

Отец ребёнка: Велентей Иван Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Велентей Артемий Иванович

Отец ребёнка: Велентей Иван Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Велентей Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Велентей Иван Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Велентей Анна Ивановна

Отец ребёнка: Велентей Иван Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Велентей Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Велентей Иван Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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