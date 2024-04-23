Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Георгиевна

Евдокия Георгиевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

15.02.1885

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1885

Отец: Георгий Иосифович

Мать: Васса Дмитриевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1907

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1908

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1911

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1913

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.07.1914

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.