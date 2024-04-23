Евдокия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1885
Отец: Георгий Иосифович
Мать: Васса Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1907
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
22.02.1908
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
20.08.1911
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
23.06.1913
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
12.07.1914
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич