Дьяченко (Дулимова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко (Дулимова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Ясырев, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

01.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1899

Отец: Дулимов Василий Иванович

Мать: Дулимова Ульяна Серпионовна

Ясырев, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяченко Михаил Карпович

Отец ребёнка: Дьяченко Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяченко Яков Карпович

Отец ребёнка: Дьяченко Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяченко Александр Карпович

Отец ребёнка: Дьяченко Карп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяченко Карп

Смерть
Неизвестно
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