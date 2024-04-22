Дьяченко (Дулимова) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дьяченко Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дьяченко Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьяченко Александр Карпович
Отец ребёнка: Дьяченко Карп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дьяченко Карп
Смерть
Неизвестно