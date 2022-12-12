Кондюрина Параскева Семеновна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Семенович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно