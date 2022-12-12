Кондюрина Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондюрина Параскева Семеновна

Кондюрина Параскева Семеновна

avatar

Место рождения

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Семенович

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Кондюрин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Семенович

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Иван Семенович

Место жительства
Неизвестно
Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close