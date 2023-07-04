Морозова (Мошкина) Антонина Михайловна
Место рожденияТульская обл, Богородицкий район, село Ново-Покровское
Дата рождения03.03.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1937
Отец: Мошкин Михаил Иванович
Мать: Мошкина Мария Васильевна
Тульская обл, Богородицкий район, село Ново-Покровское
Бракосочетание
04.11.1953
Тульская обл, город Узловая
Рождение ребёнка
25.08.1955
Дочь: Мочалина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.10.1956
Дочь: Левченко Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Васильевич
Тульская область, Узловский район, посёлок Тургеневский