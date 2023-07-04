Морозова (Мошкина) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Мошкина) Антонина Михайловна

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Место рождения

Тульская обл, Богородицкий район, село Ново-Покровское

Дата рождения

03.03.1937

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1937

Отец: Мошкин Михаил Иванович

Мать: Мошкина Мария Васильевна

Тульская обл, Богородицкий район, село Ново-Покровское
Бракосочетание
04.11.1953

Муж: Морозов Иван Васильевич

Тульская обл, город Узловая
Рождение ребёнка
25.08.1955

Дочь: Мочалина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
06.10.1956

Дочь: Левченко Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Васильевич

Тульская область, Узловский район, посёлок Тургеневский
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