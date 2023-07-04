Мошкина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошкина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ведников Василий

Мать: Ведникова Неизвестно

Рождение ребёнка
1921

Сын: Мошкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мошкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1926

Дочь: Перова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Мошкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Мошкин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Мошкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1937

Дочь: Морозова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Мошкин Михаил Иванович

Тульская обл, Богородицкий район, село Ново-Покровское
Рождение ребёнка
28.03.1940

Дочь: Сафонова Рая Михайловна

Отец ребёнка: Мошкин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошкин Михаил Иванович

Смерть
?.06.1961
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