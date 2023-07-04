Мошкина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти?.06.1961
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Ведников Василий
Мать: Ведникова Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Мошкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1926
Дочь: Перова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Мошкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Мошкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1937
Дочь: Морозова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Мошкин Михаил Иванович
Тульская обл, Богородицкий район, село Ново-Покровское
Рождение ребёнка
28.03.1940
Дочь: Сафонова Рая Михайловна
Отец ребёнка: Мошкин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1961