Гомзякова (Астрихинская) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Гомзяков Степан
Отец ребёнка: Гомзяков Яков
Рождение ребёнка
1909
Сын: Гомзяков Николай
Отец ребёнка: Гомзяков Яков
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Гомзяков Александр
Отец ребёнка: Гомзяков Яков
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гомзяков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Гомзяков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Гомзяков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гомзяков Семен
Отец ребёнка: Гомзяков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гомзяков Василий
Отец ребёнка: Гомзяков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гомзяков Фадей
Отец ребёнка: Гомзяков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чехович Екатерина
Отец ребёнка: Гомзяков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гомзяков Михаил
Отец ребёнка: Гомзяков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена (Граня)
Отец ребёнка: Гомзяков Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гомзяков Яков
Смерть
Неизвестно