Гомзякова (Астрихинская) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомзякова (Астрихинская) Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астрихинский Иннокентий Андреевич

Мать: Астрихинская Федосья

Рождение ребёнка
1906

Сын: Гомзяков Степан

Отец ребёнка: Гомзяков Яков

Рождение ребёнка
1909

Сын: Гомзяков Николай

Отец ребёнка: Гомзяков Яков

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Гомзяков Александр

Отец ребёнка: Гомзяков Яков

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гомзяков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Гомзяков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Гомзяков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомзяков Семен

Отец ребёнка: Гомзяков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомзяков Василий

Отец ребёнка: Гомзяков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомзяков Фадей

Отец ребёнка: Гомзяков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чехович Екатерина

Отец ребёнка: Гомзяков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомзяков Михаил

Отец ребёнка: Гомзяков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена (Граня)

Отец ребёнка: Гомзяков Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гомзяков Яков

Смерть
Неизвестно
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