Глушкова (Чуракова) Анна Лаврентьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1798
Рождение ребёнка
29.05.1803
Отец ребёнка: Глушков Матвей Аввакумов
Рождение ребёнка
06.11.1804
Дочь: Матрена Матвеева
Отец ребёнка: Глушков Матвей Аввакумов
Рождение ребёнка
15.06.1806
Дочь: Агрипина Матвеева
Отец ребёнка: Глушков Матвей Аввакумов
Рождение ребёнка
04.11.1808
Сын: Глушков Иван Матвеев
Отец ребёнка: Глушков Матвей Аввакумов
Рождение ребёнка
01.02.1811
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Глушков Матвей Аввакумов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно