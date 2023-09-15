Глушкова (Чуракова) Анна Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова (Чуракова) Анна Лаврентьева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
05.11.1798

Муж: Глушков Матвей Аввакумов

Рождение ребёнка
29.05.1803

Сын: Глушков Федор Матвеев

Отец ребёнка: Глушков Матвей Аввакумов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1804

Дочь: Матрена Матвеева

Отец ребёнка: Глушков Матвей Аввакумов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1806

Дочь: Агрипина Матвеева

Отец ребёнка: Глушков Матвей Аввакумов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1808

Сын: Глушков Иван Матвеев

Отец ребёнка: Глушков Матвей Аввакумов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1811

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Глушков Матвей Аввакумов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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