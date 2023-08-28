Татаринцева Фекла Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринцева Фекла Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татаринцев Антон Стефанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1885

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.07.1886

Сын: Татаринцев Илья Яковлев

Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.11.1887

Дочь: Варвара Яковлева

Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.03.1890

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.04.1892

Сын: Татаринцев Семен Яковлев

Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.08.1894

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.06.1895

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.12.1896

Сын: Татаринцев Федор Яковлев

Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.09.1898

Дочь: Ефросиния Яковлева

Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.09.1899

Сын: Татаринцев Димитрий Яковлев

Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.02.1902

Дочь: Меркулова Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)

Российская империя Землянский уезд деревня Рублевка
Рождение ребёнка
03.09.1904

Сын: Татаринцев Иван Яковлев

Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.04.1908

Сын: Татаринцев Семен Яковлев

Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.10.1910

Сын: Татаринцев Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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