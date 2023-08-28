Татаринцева Фекла Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Отец: Татаринцев Антон Стефанов
Мать: не указана
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)
Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)
Дочь: Варвара Яковлева
Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)
Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)
Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)
Дочь: Ефросиния Яковлева
Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)
Сын: Татаринцев Димитрий Яковлев
Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)
Дочь: Меркулова Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)
Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)
Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)
Сын: Татаринцев Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Татаринцев Яков Андреев (второй)