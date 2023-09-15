Толстых (Григорьева) Дарья Иванова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Григорьев Иван Максимов
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1889
Муж: Толстых Демьян Ильин
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
27.04.1895
Дочь: Феодосия Демьянова
Отец ребёнка: Толстых Демьян Ильин
Рождение ребёнка
20.06.1896
Отец ребёнка: Толстых Демьян Ильин
Рождение ребёнка
19.04.1900
Отец ребёнка: Толстых Демьян Ильин
Смерть
Неизвестно