Толстых (Григорьева) Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстых (Григорьева) Дарья Иванова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Григорьев Иван Максимов

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1889

Муж: Толстых Демьян Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
27.04.1895

Дочь: Феодосия Демьянова

Отец ребёнка: Толстых Демьян Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.06.1896

Сын: Толстых Леонтий Демьянов

Отец ребёнка: Толстых Демьян Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.04.1900

Сын: Толстых Федор Демьянов

Отец ребёнка: Толстых Демьян Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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