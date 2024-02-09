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Григорьев Иван Максимов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Козьякова Феодосия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Толстых Дарья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Семен Иванов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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