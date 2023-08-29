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(Бобылёва) татьяна
(Бобылёва) татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
2008
Пол
Женский
Отец
Бобылёв Яков
Мать
Бобылёва Прасковья
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Бобылёв Яков
Мать:
Бобылёва Прасковья
Смерть
2008
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