(Бобылёва) татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бобылёва) татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Бобылёв Яков

Мать: Бобылёва Прасковья

Смерть
2008
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