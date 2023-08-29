Бобылёва Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1950
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Просковья николай
Мать: Бобылёва прасковья
Рождение ребёнка
1912
Дочь: татьяна
Отец ребёнка: Бобылёв Яков
Рождение ребёнка
1923
Сын: Бобылев Сергей
Отец ребёнка: Бобылёв Яков
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобылёв Федор
Отец ребёнка: Бобылёв Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобылёв ?
Отец ребёнка: Бобылёв Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Бобылёв Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобылёв Яков
Смерть
1950