Бобылёва Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылёва Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Просковья николай

Мать: Бобылёва прасковья

Рождение ребёнка
1912

Дочь: татьяна

Отец ребёнка: Бобылёв Яков

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бобылев Сергей

Отец ребёнка: Бобылёв Яков

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобылёв Федор

Отец ребёнка: Бобылёв Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобылёв ?

Отец ребёнка: Бобылёв Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Бобылёв Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобылёв Яков

Смерть
1950
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