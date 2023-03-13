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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1802

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Телинъ Егоръ

Александровка
Рождение ребёнка
1803

Сын: Телинъ Максимъ

Отец ребёнка: Телинъ Егоръ

Александровка
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Балычева Наталья

Отец ребёнка: Телинъ Егоръ

Александровка
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Опарина Прасковья

Отец ребёнка: Телинъ Егоръ

Александровка
Рождение ребёнка
22.09.1812

Дочь: Телина Февронья

Отец ребёнка: Телинъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телинъ Егоръ

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