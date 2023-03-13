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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1802
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Телинъ Егоръ
Александровка
Рождение ребёнка
1803
Сын: Телинъ Максимъ
Отец ребёнка: Телинъ Егоръ
Александровка
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Балычева Наталья
Отец ребёнка: Телинъ Егоръ
Александровка
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Опарина Прасковья
Отец ребёнка: Телинъ Егоръ
Александровка
Рождение ребёнка
22.09.1812
Дочь: Телина Февронья
Отец ребёнка: Телинъ Егоръ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Телинъ Егоръ