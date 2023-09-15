Мелихова (Карлова) Марфа Филимонова
Место рождения
Дата рождения01.06.1914
Дата смертиДо 1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1914
Отец: Карлов Филимон Михайлов
Мать: Карлова Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
20.10.1940
Рождение ребёнка
До 1940
Рождение ребёнка
До 1948
Рождение ребёнка
04.08.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1979