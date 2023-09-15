Мелихова (Карлова) Марфа Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова (Карлова) Марфа Филимонова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

01.06.1914

Дата смерти

До 1979

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1914

Отец: Карлов Филимон Михайлов

Мать: Карлова Ирина Стефанова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мелихов Василий Петрович

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мелихов Василий Петрович

Рождение ребёнка
До 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мелихов Василий Петрович

Рождение ребёнка
04.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мелихов Василий Петрович

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мелихов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелихов Василий Петрович

Смерть
До 1979
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