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Матвеев Михаил Антонович

Место рождения

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1882

Отец: Матвеев Антон Яковлевич

Мать: Матвеева Матрона Афиногеновна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.10.1902

Жена: Матвеева Ксения Прохоровна

у обоих первый брак; жениху - 21; невесте - 16, отец невесты - Прохор Никифорович Каштанов
Бракосочетание
15.02.1908

Жена: Матвеева Евдокия Савельевна

у жениха - второй брак; у невесты - первый; жениху 26; невесте 27; отец невесты - Савелий Яковлев тишин; жених - запасной рядовой
Смерть
Неизвестно
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