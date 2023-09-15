Матвеев Михаил Антонович
Место рождения
Дата рождения08.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1882
Бракосочетание
18.10.1902
у обоих первый брак; жениху - 21; невесте - 16, отец невесты - Прохор Никифорович Каштанов
Бракосочетание
15.02.1908
у жениха - второй брак; у невесты - первый; жениху 26; невесте 27; отец невесты - Савелий Яковлев тишин; жених - запасной рядовой
Смерть
Неизвестно