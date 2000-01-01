Вшивцева (Колупаева) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Вшивцева Татьяна Перфилова
Отец ребёнка: Вшивцев Перфил Никифорович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Вшивцева Елена Перфилова
Отец ребёнка: Вшивцев Перфил Никифорович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Устина Перфилова
Отец ребёнка: Вшивцев Перфил Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785