Вшивцева (Колупаева) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева (Колупаева) Анна Васильева

Вшивцева (Колупаева) Анна Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Вшивцева Татьяна Перфилова

Отец ребёнка: Вшивцев Перфил Никифорович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Вшивцева Елена Перфилова

Отец ребёнка: Вшивцев Перфил Никифорович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Устина Перфилова

Отец ребёнка: Вшивцев Перфил Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Перфил Никифорович

Смерть
1785
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close