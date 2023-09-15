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Солодуха Семён Григорьевич

Место рождения

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

02.09.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1886 ст.

Отец: Солодуха Григорий Романович

Мать: Солодуха Наталья Михайловна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.02.1905 ст.

Жена: Солодуха Любовь Фёдоровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1906 ст.

Сын: Солодуха Иван Семёнович

Мать ребёнка: Солодуха Любовь Фёдоровна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1908 ст.

Дочь: Солодуха Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Солодуха Любовь Фёдоровна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.08.1912 ст.

Сын: Солодуха Александр Семёнович

Мать ребёнка: Солодуха Любовь Фёдоровна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.06.1914 ст.

Дочь: Солодуха Ефросинья Семёновна

Мать ребёнка: Солодуха Любовь Фёдоровна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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