Солодуха Семён Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.09.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1886 ст.
Бракосочетание
06.02.1905 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1906 ст.
Мать ребёнка: Солодуха Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.03.1908 ст.
Дочь: Солодуха Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Солодуха Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.08.1912 ст.
Сын: Солодуха Александр Семёнович
Мать ребёнка: Солодуха Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.06.1914 ст.
Дочь: Солодуха Ефросинья Семёновна
Мать ребёнка: Солодуха Любовь Фёдоровна
Смерть
Неизвестно