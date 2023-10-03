Хохлова Марфа Сергеевна Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова Марфа Сергеевна Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Хохлов Илия Андреевич

Отец ребёнка: Хохлов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
02.03.1881

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Хохлов Андрей Александрович

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Хохлов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Хохлов Андрей Александрович

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.09.1883

Дочь: Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Хохлов Андрей Александрович

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Хохлов Андрей Александрович

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1889

Сын: Хохлов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Хохлов Андрей Александрович

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.03.1890

Сын: Хохлов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Хохлов Андрей Александрович

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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