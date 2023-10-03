Хохлова Марфа Сергеевна Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Хохлов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
02.03.1881
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Хохлов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Хохлов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Хохлов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
28.09.1883
Дочь: Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Хохлов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Хохлов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
18.02.1889
Отец ребёнка: Хохлов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
30.03.1890
Сын: Хохлов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Хохлов Андрей Александрович
Смерть
Неизвестно