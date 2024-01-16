Некрасова Мария Антоньевна (Антоновна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Мария Антоньевна (Антоновна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Некрасов Фёдор Дорофеевич

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Некрасов Фёдор Дорофеевич

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Некрасов Фёдор Дорофеевич

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1913

Сын: Некрасов Прокопий Фёдорович

Отец ребёнка: Некрасов Фёдор Дорофеевич

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Фёдор Дорофеевич

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно
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