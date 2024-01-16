Некрасова Мария Антоньевна (Антоновна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Некрасов Фёдор Дорофеевич
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Некрасов Фёдор Дорофеевич
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Некрасов Фёдор Дорофеевич
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1913
Сын: Некрасов Прокопий Фёдорович
Отец ребёнка: Некрасов Фёдор Дорофеевич
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно