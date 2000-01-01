Смирнов Пётр Сергеевич
Место рождениядеревня Поречье, Лотошинский район, Московская область, Россия
Дата рождения1895
Дата смертиПосле 1937
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
деревня Поречье, Лотошинский район, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
15.12.1916 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Александра Никитична
погост Нерский, Бронницкий уезд, Московская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1937