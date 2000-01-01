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Смирнов Пётр Сергеевич

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Место рождения

деревня Поречье, Лотошинский район, Московская область, Россия

Дата рождения

1895

Дата смерти

После 1937

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Смирнов Сергей Константинович

Мать: Смирнова Мария Ивановна

деревня Поречье, Лотошинский район, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
15.12.1916 ст.

Сын: Смирнов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Смирнова Александра Никитична

погост Нерский, Бронницкий уезд, Московская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Александра Никитична

Смерть
После 1937
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