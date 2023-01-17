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Смирнов Евгений Петрович

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Место рождения

погост Нерский, Бронницкий уезд, Московская губерния, Россия

Дата рождения

15.12.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1916 ст.

Отец: Смирнов Пётр Сергеевич

Мать: Смирнова Александра Никитична

погост Нерский, Бронницкий уезд, Московская губерния, Россия
Бракосочетание
08.01.1945

Жена: Смирнова Екатерина Михайловна

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
16.12.1947

Сын: Смирнов Борис Евгеньевич

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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