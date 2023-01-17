Смирнов Евгений Петрович
Место рожденияпогост Нерский, Бронницкий уезд, Московская губерния, Россия
Дата рождения15.12.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1916 ст.
погост Нерский, Бронницкий уезд, Московская губерния, Россия
Бракосочетание
08.01.1945
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
16.12.1947
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно