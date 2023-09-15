Брежнева (Комова) Ефимия Михайлова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Комов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
20.?.1881
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
28.02.1882
Отец ребёнка: Брежнев Михаил Андрианов
Рождение ребёнка
22.07.1883
Отец ребёнка: Брежнев Михаил Андрианов
Рождение ребёнка
07.12.1885
Дочь: Анна Михайлова (первая)
Отец ребёнка: Брежнев Михаил Андрианов
Рождение ребёнка
27.01.1891
Дочь: Юшина Анна Михайлова (вторая)
Отец ребёнка: Брежнев Михаил Андрианов
Рождение ребёнка
15.10.1893
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Брежнев Михаил Андрианов
Рождение ребёнка
02.03.1896
Сын: Брежнев Константин Михайлов
Отец ребёнка: Брежнев Михаил Андрианов
Рождение ребёнка
19.06.1899
Дочь: Ольга Михайлова
Отец ребёнка: Брежнев Михаил Андрианов
Рождение ребёнка
20.10.1901
Сын: Брежнев Димитрий Михайлов
Отец ребёнка: Брежнев Михаил Андрианов
Смерть
Неизвестно