Брежнева (Комова) Ефимия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнева (Комова) Ефимия Михайлова

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Комов Михаил

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
20.?.1881

Муж: Брежнев Михаил Андрианов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
28.02.1882

Сын: Брежнев Василий Михайлов

Отец ребёнка: Брежнев Михаил Андрианов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.07.1883

Сын: Брежнев Борис Михайлов

Отец ребёнка: Брежнев Михаил Андрианов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.12.1885

Дочь: Анна Михайлова (первая)

Отец ребёнка: Брежнев Михаил Андрианов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.01.1891

Дочь: Юшина Анна Михайлова (вторая)

Отец ребёнка: Брежнев Михаил Андрианов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.10.1893

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Брежнев Михаил Андрианов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.03.1896

Сын: Брежнев Константин Михайлов

Отец ребёнка: Брежнев Михаил Андрианов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.06.1899

Дочь: Ольга Михайлова

Отец ребёнка: Брежнев Михаил Андрианов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Брежнев Димитрий Михайлов

Отец ребёнка: Брежнев Михаил Андрианов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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