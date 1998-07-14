Рогальская (Серова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1926
Дата смерти14.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1926
Отец: Серов Иван Спиридонович
Мать: Серова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
08.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рогальский Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогальский Петр
Смерть
14.07.1998
Похороны
Неизвестно