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Рогальская (Серова) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1926

Дата смерти

14.07.1998

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1926

Отец: Серов Иван Спиридонович

Мать: Серова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
08.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рогальский Петр

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогальский Петр

Смерть
14.07.1998
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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