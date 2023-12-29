Денисов Фёдор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: (Денисова) Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Денисов Яков Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: не указана