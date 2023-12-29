Денисов Фёдор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Фёдор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: (Денисова) Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Денисов Григорий Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Денисов Яков Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Денисов Фёдор Федоров

Мать ребёнка: не указана

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