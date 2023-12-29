Денисов Григорий Федоров
Место рожденияVladimir, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1716
Дата смерти08.10.1783
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Денисов Фёдор Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1750
Мать ребёнка: Денисова Евдокия ?
Рождение ребёнка
1754
Сын: Денисов Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Денисова Евдокия ?
Смерть
08.10.1783