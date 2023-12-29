Денисов Григорий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Григорий Федоров

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1716

Дата смерти

08.10.1783

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Денисов Фёдор Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1750

Сын: Денисов Яков Григорьев

Мать ребёнка: Денисова Евдокия ?

Рождение ребёнка
1754

Сын: Денисов Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Денисова Евдокия ?

Смерть
08.10.1783

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