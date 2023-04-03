Кораблева (Байдикова) Мария Никитишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблева (Байдикова) Мария Никитишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1906 ст.

Муж: Кораблев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
15.08.1907 ст.

Сын: Кораблев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Кораблев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
26.12.1908 ст.

Сын: Кораблев Константин Михайлович

Отец ребёнка: Кораблев Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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