Кораблева (Байдикова) Мария Никитишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1906 ст.
Рождение ребёнка
15.08.1907 ст.
Сын: Кораблев Павел Михайлович
Отец ребёнка: Кораблев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
26.12.1908 ст.
Сын: Кораблев Константин Михайлович
Отец ребёнка: Кораблев Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно