Жеглова (Крутова) Евдокия Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1900 ст.
Муж: Жеглов Иван Иванович
Христорождественская церковь (православие)
Рождение ребёнка
13.10.1901 ст.
Отец ребёнка: Жеглов Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1910 ст.
Сын: Жеглов Авив Иванович
Отец ребёнка: Жеглов Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1914 ст.
Дочь: Жеглова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Жеглов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Жеглова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Жеглов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно