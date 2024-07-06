Жеглова (Крутова) Евдокия Матвеевна Около 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жеглова (Крутова) Евдокия Матвеевна

Место рождения

Симониха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Симониха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
25.10.1900 ст.

Муж: Жеглов Иван Иванович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Христорождественская церковь (православие)
Рождение ребёнка
13.10.1901 ст.

Сын: Жеглов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Жеглов Иван Иванович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.11.1910 ст.

Сын: Жеглов Авив Иванович

Отец ребёнка: Жеглов Иван Иванович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.07.1914 ст.

Дочь: Жеглова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Жеглов Иван Иванович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Жеглова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Жеглов Иван Иванович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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