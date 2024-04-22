Бурнашев Аверьян (Аверкий) Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнашев Аверьян (Аверкий) Мартынович

Место рождения

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

26.10.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1838 ст.

Отец: Бурнашев Мартын Павлович

Мать: Бурнашева Дарья Исааковна

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.164 Изображение №: 32 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248664926&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1194 А Изображение №: 25... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1864 ст.

Сын: Бурнашев Ефим Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248820036&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1303
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Рукосуева Васса Аверьяновна

Мать ребёнка: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Сучкова Екатерина Аверкиевна

Мать ребёнка: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Бурнашев Самсон Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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