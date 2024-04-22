Бурнашев Аверьян (Аверкий) Мартынович
Место рождения
Дата рождения26.10.1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1838 ст.
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.164 Изображение №: 32 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248664926&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1194 А Изображение №: 25... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1864 ст.
Сын: Бурнашев Ефим Аверьянович
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248820036&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1303
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Рукосуева Васса Аверьяновна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Сучкова Екатерина Аверкиевна
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Бурнашев Самсон Аверьянович
Смерть
Неизвестно