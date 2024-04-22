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Бурнашев Самсон Аверьянович

Место рождения

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: Бурнашев Аверьян Мартынович

Мать: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.10.1908 ст.

Сын: Бурнашев Константин Самсонович

Мать ребёнка: Бурнашева Мария Гавриловна

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/1d5ac6bf-47ea-4f03-ae01-5702a503539a/259 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №24, стр. 259
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурнашева Мария Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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