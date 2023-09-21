Квашнина Вера Пантелеймоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Квашнин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
08.09.1908 ст.
Сын: Квашнин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Квашнин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
16.06.1910 ст.
Отец ребёнка: Квашнин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
02.02.1912 ст.
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Квашнин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
10.06.1914 ст.
Дочь: Фекла Алексеевна
Отец ребёнка: Квашнин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1917 ст.
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Квашнин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1919 ст.
Отец ребёнка: Квашнин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
?.03.1919
Дочь: Квашнина Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Квашнин Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно