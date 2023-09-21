Квашнина Вера Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнина Вера Пантелеймоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Квашнин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Квашнин Алексей Петрович

Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.09.1908 ст.

Сын: Квашнин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Квашнин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
16.06.1910 ст.

Сын: Квашнин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Квашнин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
02.02.1912 ст.

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Квашнин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
10.06.1914 ст.

Дочь: Фекла Алексеевна

Отец ребёнка: Квашнин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
03.04.1917 ст.

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Квашнин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
07.03.1919 ст.

Сын: Квашнин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Квашнин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
?.03.1919

Дочь: Квашнина Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Квашнин Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квашнин Алексей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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