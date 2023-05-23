(Квашнина) Фекла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Квашнина) Фекла Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1914 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Крещение
11.06.1914 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно