(Квашнина) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1912 ст.
Крещение
28.02.1912 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Евдокия Федоровна Квашнина (Лопарева)
Место жительства
Неизвестно
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно