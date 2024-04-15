(Квашнина) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Квашнина) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1912 ст.

Отец: Квашнин Алексей Петрович

Мать: Квашнина Вера Пантелеймоновна

Крещение
28.02.1912 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Евдокия Федоровна Квашнина (Лопарева)
Место жительства
Неизвестно
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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