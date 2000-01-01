Robertson (Wood) Janet — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Robertson (Wood) Janet

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Место рождения

Hamilton Lanark Scotland

Дата рождения

13.08.1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1681 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1695

Отец: Wood Thomas

Мать: Hanna

Hamilton Lanark Scotland
Крещение
13.08.1695
Barony Lanark Scotland
Бракосочетание
Около 1715

Муж: Robertson George

Lanark Scotland
Рождение ребёнка
03.02.1717

Сын: Robertson George

Отец ребёнка: Robertson George

Barony Lanarkshire Scotland
Рождение ребёнка
03.02.1717

Сын: Robertson Robert

Отец ребёнка: Robertson George

Barony Lanark Scotland
Рождение ребёнка
13.04.1721

Сын: Robertson John

Отец ребёнка: Robertson George

Barony Lanark Scotland
Рождение ребёнка
18.11.1725

Дочь: Agnes

Отец ребёнка: Robertson George

Barony Lanark Scotland
Смерть
Неизвестно
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