Robertson (Wood) Janet
Место рожденияHamilton Lanark Scotland
Дата рождения13.08.1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1695
Отец: Wood Thomas
Мать: Hanna
Hamilton Lanark Scotland
Крещение
13.08.1695
Barony Lanark Scotland
Бракосочетание
Около 1715
Муж: Robertson George
Lanark Scotland
Рождение ребёнка
03.02.1717
Сын: Robertson George
Отец ребёнка: Robertson George
Barony Lanarkshire Scotland
Рождение ребёнка
03.02.1717
Сын: Robertson Robert
Отец ребёнка: Robertson George
Barony Lanark Scotland
Рождение ребёнка
13.04.1721
Сын: Robertson John
Отец ребёнка: Robertson George
Barony Lanark Scotland
Рождение ребёнка
18.11.1725
Дочь: Agnes
Отец ребёнка: Robertson George
Barony Lanark Scotland
Смерть
Неизвестно